FONSECA, Cambio Leao non punitivo ma squadra va aiutata

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato del cambio che si è rivelato provvidenziale tra Leao e Okafor: "Non c'è nessun problema specifico con Rafa, nessuna punizione. Avevo bisogno di Okafor e Chuku, anche Rafa deve capire questo e lavorare per aiutare la squadra come tutti i giocatori".

Non a caso dopo i cambi il Milan ha superato lo shock dell'1-1 in superiorità numerica: "Abbiamo fatto una partita senza intensità, troppo lenta. Non bene contro una squadra bassa a difendere. Quando sono entrati Okafor e Chukwueze, la partita è cambiata e hanno portato energia. Dopo il secondo gol abbiamo fatto cose molto buone, prime senza l'intensità che dobbiamo avere".