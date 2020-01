FLAMENGO, Dopo Pedro c'è Gabigol: dirigenti in Italia

Siamo ormai in dirittura d’arrivo per il trasferimento a titolo definitivo di Gabigol al Flamengo, dopo che i rossoneri hanno preso pochi giorni fa Pedro dalla Fiorentina. Il vicepresidente del club brasiliano è infatti sbarcato in Italia con l’obiettivo di chiudere l’affare con l’Inter. I rossoneri hanno offerto ai nerazzurri 18 milioni di euro più il 20% della futura rivendita. L’obiettivo è quello di chiudere l’affare entro martedì.