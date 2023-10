FIORENTINA, Una squadra argentina al Maradona

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'Argentina, così come per Firenze, è di casa a Napoli e il Maradona sarà la tappa più importante per gli argentini viola che dopo la gara di stasera voleranno in Sudamerica per aggregarsi alla Nazionale campione del mondo. La Fiorentina è il club più rappresentato dalla Selecciòn dato che Quarta, Nico e Beltran sono stati chiamati dal CT Scaloni.

Gli occhi saranno tutti puntati verso Gonzalez, l’uomo che in questo inizio di stagione è stata l’arma in più dei viola. Nico stasera entrerà nel tempio calcistico dedicato a Maradona con una cifra non banale sulle spalle, soprattutto considerando il suo Paese d'origine.

Così come Nico anche Quarta spera di imporsi stasera al Maradona per festeggiare un ritorno in Nazionale che lo vedeva escluso da oltre un anno. La sua ultima sfida in maglia in viola prima di tornare in biancoceleste ha tutti i contorni di un'opportunità più unica che rara per certificare la propria rinascita.

Beltran magari questa sera non partirà titolare, ma in queste ore ha confidato ai compagni che il suo sogno più grande sarebbe quello di rompere proprio a Napoli un digiuno che da quando è arrivato a Firenze. In realtà da quando è in maglia viola deve trovare ancora il suo primo tiro in porta. Un dato impensabile per un attaccante che prima di arrivare in Italia aveva segnato sette gol nelle ultime nove gare con la maglia del River Plate.

Il quarto argentino in casa viola è ancora da scoprire ed è l'unico che non è stato convocato dal CT Scaloni. Si tratta di Gino Infantino, che spera di sbloccarsi questa sera nel tempio di Diego dove, per un argentino, tutto è possibile.