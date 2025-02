Fiorentina sontuosa: l'Inter non perdeva con 3 gol di scarto da quasi 5 anni

La sconfitta subita dall'Inter questa sera al Franchi contro la Fiorentina aggiorna un dato che era fermo quasi da 5 anni: i nerazzurri infatti, non perdevano una gara in campionato con tre gol di scarto dal 19 maggio del 2019 quando perse per 4-1 a San Siro contro il Napoli. Un dato che sottolinea ulteriormente la grande prestazione della squadra di Palladino, capace in questo recupero di superare i campioni d'Italia in carica per 3-0. Il dato è stato fornito da Opta.