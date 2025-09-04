Fiorentina, settima rosa più costosa della Serie A: primato per la Juventus

Fiorentina, settima rosa più costosa della Serie A: primato per la Juventus
Oggi alle 12:23News
di Redazione FV

Chiusa la sessione estiva di calciomercato il portale Transfermarkt.it ha voluto stilare la classifica delle squadre di Serie a in base al costo della loro rosa. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al settimo posto con un costo totale dei giocatori messi a disposizione di Pioli pari a 199 milioni di Euro. Primo posto per la Juventus che ha speso 489 milioni per allestire la squadra di Tudor, mentre in seconda posizione c'è il Milan (408 milioni).

Terzo gradino del podio per il Napoli (389 milioni). Davanti ai viola anche Atalanta (318), Inter (287) e Roma (236). Di seguito il post Instagram con la classifica completa: 