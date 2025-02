Fiorentina, nessuna sorpresa nella nuova lista dei 25 per la serie A

La Lega ha pubblicato le liste dei 25 che ogni club ha dovuto indicare. Per la Fiorentina nessuna sorpresa visto che in serie A (a differenza della lista Uefa dove possono essere cambiati solo tre nomi compresi quelli degli Under 22 non cresciuti nel club) è possibile cambiare anche tutti i giocatori pur rispettando i paletti legati ai formati in Italia e nel club. Ecco l'elenco, tenendo conto che gli Under 22 (come Comuzzo, Richardson e Ndour oltre ai baby della Primavera e gli altri non inseriti) non rientrano nella lista.

OVER 22

1 Adli Yacine 29/07/2000 OVER 22

2 Beltran Lucas 29/03/2001 OVER 22

3 Cataldi Danilo 06/08/1994 OVER 22

4 Colpani Andrea 11/05/1999 OVER 22

5 Cordero De Santos Domilson (Dodo) 17/11/1998 OVER 22

6 De Gea Quintana David 07/11/1990 OVER 22

7 Fagioli Nicolò 12/02/2001 OVER 22

8 Folorunsho Ijienua Michael 07/02/1998 OVER 22

9 Gosens Robin Everardus 05/07/1994 OVER 22

10 Gudmundson Albert 15/06/1997 OVER 22

11 Mari Villar Pablo 31/08/1993 OVER 22

12 Parisi Fabiano 09/11/2000 OVER 22

13 Pongracic Marin 11/09/1997 OVER 22



1 Kean Byoti Moise 28/02/2000 OVER 22 formati in Italia

2 Mandragora Rolando 29/06/1997 OVER 22 formati in Italia

3 Terracciano Pietro 08/03/1990 OVER 22 formati in Italia

4 Zaniolo Nicolò 02/07/1999 OVER 22 formati in Italia

1 Ranieri Luca 23/04/1999 OVER 22 formati nel club