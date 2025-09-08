Fiorentina, mercoledì la conferenza di fine mercato della dirigenza viola

FirenzeViola.it
Oggi alle 19:02News
Redazione FV

Finito ormai il mercato, pur aperto in uscita verso alcuni paesi esteri, la dirigenza della Fiorentina parlerà della sessione appena terminata in conferenza stampa, per spiegare e commentare un giudizio sul proprio operato. Ecco la nota del club viola: "ACF Fiorentina comunica che mercoledì 10 settembre, alle ore 12:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di fine mercato"