Fiorentina, gerarchie e strategie intorno a Comuzzo: ecco perché si parla di Itakura

Nelle manovre di fine estate della Viola spunta un nome che fa discutere: Ko Itakura. Difensore affidabile, letture pulite, buon primo passaggio. È il profilo giusto se la Fiorentina dovesse liberare un posto dietro (Comuzzo è l'uomo nel mirino dei club esteri). Cosa darebbe Itakura a Pioli, sul piano tecnico e delle gerarchie?

La Fiorentina sta valutando un'eventuale mossa in difesa, ma solo a certe condizioni: prima devono incastrarsi le uscite e i rinnovi. In questo quadro, Ko Itakura, centrale del Borussia Mönchengladbach, è un nome che piace per affidabilità e versatilità. Il contesto però corre veloce: dalla Germania e dall'Olanda rimbalzano i segnali di un'intesa avanzata tra Ajax e Gladbach per il giapponese, con una cifra nell'ordine di una decina di milioni più bonus. Per la Viola, tradotto, vorrebbe dire accelerare e avere margine soltanto se si sblocca prima qualcosa in casa propria.

Chi è Itakura e perché piace (oltre gli highlights)

Se cerchi un centrale funzionale, Itakura è quel tipo di difensore che risolve più problemi di quanti ne crea. Posizionamento pulito, anticipo, scelta di tempo in area e piedi sicuri in uscita. Non è un difensore di impatto, ma di lettura: vede prima le linee di passaggio, accompagna la squadra in avanti con conduzioni controllate, non ha paura di verticalizzare quando c'è la finestra. Può reggere le marcature individuali a campo medio-alto e, all'occorrenza, può scalare da mediano basso in fasi di protezione risultato.

I numeri dell'ultima stagione confermano il quadro: 33 presenze tra Bundesliga e coppa, con 4 gol e 1 assist. Non stiamo parlando di un difensore goleador, ma di un centrale che ti sposta sui piazzati e che legge bene le seconde palle.

C'è anche un tema contrattuale: scadenza al 30 giugno 2026. Situazione che spiega perché il Gladbach stia ascoltando offerte in questa finestra, per non arrivare troppo corto alla prossima estate.

Il contesto viola: Comuzzo, gerarchie e strategie

La mossa Itakura avrebbe senso solo se si libera uno slot dietro. Il nome caldo è Pietro Comuzzo: giovane, in crescita, e con mercato fuori. Dall'Inghilterra e dalla Germania hanno chiesto informazioni, ma la Fiorentina potrebbe ascoltare solo offerte da 35 milioni in poi, senza alcuna fretta.

Intanto, dentro il club si lavora su più fronti. In attacco il dossier Moise Kean è il più sensibile: il feeling con Firenze c'è e i dialoghi per il rinnovo continuano con ottimismo prudente, senza forzare i tempi. Ci sono stati contatti e proposte, ma ad oggi il messaggio è semplice: si tratta, senza strappi.

Sul fronte uscite, il tema esuberi resta aperto (Brekalo, Barák, Sottil e non solo), ci sono poche offerte concrete. È un fattore non secondario, perché liberare gli ingaggi aiuta anche a chiudere i rinnovi con più serenità.

E Lucas Beltrán? Il Flamengo ha provato a convincerlo, ma la pista si è raffreddata: dopo giorni di tentennamenti, dal Brasile filtrano segnali di stop. Anche qui, la sintesi è chiara: per la Fiorentina nulla si muove finché non c'è un'accelerazione vera.

La concorrenza: Ajax avanti, PSV e Bundesliga alla finestra

Il nodo principale, per chiunque stia su Itakura, è l'Ajax. Dalla stampa tedesca e olandese rimbalza che i Lancieri abbiano impostato l'operazione con il Gladbach, con un pacchetto economico che porta l'esborso totale nell'ordine dei 10-12 milioni. I tempi sembrano stretti e i dettagli sarebbero in via di definizione. Per la Viola significa una cosa: se Comuzzo non parte subito e non si apre uno spazio a breve, l'olandese rischia di scappare.



Non è l'unica pretendente che si è affacciata: nei giorni scorsi sono emersi sondaggi anche dalla PSV e dalla Bundesliga, indizi che confermano come Itakura sia considerato un titolare pronto, non una scommessa. Ma ad oggi la scia più calda resta quella ajacide.

Perché allora la Fiorentina lo monitora comunque? Perché il profilo corrisponde a due esigenze di Pioli:

-Un centrale affidabile in campo aperto

_Un difensore che sappia uscire palla al piede senza rallentare il primo passaggio.

Se poi il domino delle uscite sblocca risorse e spazio, ti tieni la finestra aperta fino all'ultimo.