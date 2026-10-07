La Fiorentina comunica il pensionamento di Italia Commisso Weinand in Mediacom

La Fiorentina, attraverso il suo sito ufficiale, ha riportato la notizia del pensionamento di Italia Commisso Weinand, Vicepresidente Esecutiva Programming e Risorse Umane di Mediacom che comunque continuerà a far parte del Consiglio di Amministrazione della società della famiglia Commisso. Questa la nota ufficiale:

MEDIACOM PARK, NY — 7 ottobre 2026 — Giuseppe B. Commisso, Presidente e Amministratore Delegato di Mediacom Communications Corporation, ha annunciato il pensionamento di Italia Commisso Weinand dal ruolo di Vicepresidente Esecutiva Programming e Risorse Umane, al termine di una prestigiosa carriera di 50 anni nel settore della televisione via cavo. Commisso Weinand, entrata in Mediacom nel 1996 come terza dipendente dell’azienda, continuerà a far parte del Consiglio di Amministrazione della società.

Commisso Weinand ha iniziato la sua carriera nel settore della televisione via cavo presso Manhattan Cable (Time Inc.) e successivamente ha ricoperto incarichi presso Times Mirror Cable, TCI e Comcast. Durante la sua esperienza in Comcast ha ricevuto il primo premio “Manager of the Year” assegnato dall’azienda.

«Fin dai nostri primi giorni, Italia è stata una leader di fiducia e una straordinaria custode delle persone, della cultura e dei valori di Mediacom», ha dichiarato Giuseppe B. Commisso. «A nome dell’intera famiglia Mediacom, la ringrazio per decenni di leadership, dedizione e servizio. Il suo contributo ha contribuito a plasmare ciò che siamo oggi. Mio padre, Rocco, era immensamente orgoglioso di Italia, non soltanto per tutto ciò che ha realizzato professionalmente, ma anche per l’impegno, la lealtà e il cuore che ha dedicato a Mediacom fin dai suoi primi giorni. Come sorella significava moltissimo per lui sul piano personale e, come una delle sue collaboratrici più vicine e fidate, ha svolto un ruolo importante nell’aiutarlo a costruire l’azienda che aveva immaginato. Mia madre e io condividiamo lo stesso orgoglio per Italia e per la straordinaria eredità che ha costruito nel corso di una carriera eccezionale».

Lavorando al fianco del fratello, Rocco B. Commisso, fondatore di Mediacom, Commisso Weinand ha contribuito a costruire l’azienda attorno alla sua visione: portare servizi via cavo e tecnologie all’avanguardia nei mercati meno serviti degli Stati Uniti. Ha svolto un ruolo determinante nella crescita di Mediacom fino a farla diventare il quarto operatore via cavo più grande del Paese, al servizio di oltre 3 milioni di abitazioni e imprese in 22 Stati.

Con l’espansione di Mediacom attraverso importanti acquisizioni, Commisso Weinand ha contribuito a creare e guidare le funzioni operative, delle risorse umane, del marketing e della programmazione. Il suo impegno nell’attrarre, sviluppare e trattenere dipendenti di talento, insieme all’attenzione per pratiche aziendali eque e solidali, ha contribuito a costruire una forza lavoro di successo composta da oltre 3.500 dipendenti. Il suo sostegno alla formazione dei dipendenti, anche attraverso il lavoro svolto nel CTAM Educational Committee, ha contribuito a rendere la formazione continua e la crescita professionale parte integrante dei programmi di sviluppo del personale di Mediacom.

Definita “il cuore di Mediacom” dal fratello Rocco B. Commisso, Commisso Weinand ha promosso equità, diversità e sviluppo professionale, contribuendo a plasmare una cultura aziendale basata sui valori della famiglia che ha lasciato un’impronta duratura su Mediacom e sui suoi dipendenti.

Nell’ambito della programmazione, Commisso Weinand ha contribuito a sviluppare per Mediacom un’offerta video in grado di competere con quelle dei maggiori operatori nazionali. La sua capacità di giudizio negli affari e le relazioni costruite nel settore dell’acquisizione dei contenuti hanno sostenuto la missione di Mediacom: collegare i clienti residenziali e aziendali delle 1.500 comunità servite offrendo una scelta di programmi locali, nazionali e internazionali, insieme alle tecnologie avanzate necessarie per fruirne.

È stata inoltre una voce rispettata e influente in tutto il settore della televisione via cavo. Pioniera e capace di assumersi rischi ponderati, ha portato competenza imprenditoriale, determinazione e un forte senso dello scopo nel suo servizio nei consigli di amministrazione di numerose organizzazioni di settore, tra cui WICT e NCTC, nonché in comitati e task force, tra cui CATHRA. Attraverso queste organizzazioni si è impegnata a favore della parità retributiva, del miglioramento dei benefit per i dipendenti e dei protocolli di programmazione in tutto il settore.

Tra i riconoscimenti ricevuti nel settore figurano l’inserimento per 13 anni consecutivi tra le “Most Powerful Women in Cable” di Cablefax Magazine; l’ingresso nei Cable TV Pioneers nel 2006 insieme al fratello Rocco B. Commisso, in riconoscimento dei suoi risultati imprenditoriali; il riconoscimento “Wonder Woman” di Multichannel News nel 2004; l’ingresso nella Broadcasting & Cable Hall of Fame nel 2014; il premio WICT “Woman of the Year – Operator” nel 2018; il riconoscimento come “Cablefax Glass Breaker” nel 2022; e l’ingresso nella Cable Hall of Fame nel 2023.

Commisso Weinand continuerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Mediacom e dei consigli di JMCC Corporation, The Cable Center, CTAM Educational Foundation ed Emma Bowen Foundation. In precedenza ha fatto parte dei consigli di Cable Positive, NCTC e WICT. Ha frequentato l’Elizabeth Seton College e la Fordham University e ha completato il Senior Executive Summit di WICT presso la Stanford Graduate School of Business.

Oltre a trascorrere più tempo con il marito, George Weinand, e con il figlio, John Giuseppe Weinand, Commisso Weinand continuerà a sostenere la comunità delle persone sorde e il National Technical Institute for the Deaf (NTID) del Rochester Institute of Technology (RIT). Proseguirà inoltre le sue altre attività di volontariato, impegno nella comunità e filantropia.

MEDIACOM COMMUNICATIONS CORPORATION

Mediacom Communications Corporation è il quarto operatore via cavo più grande degli Stati Uniti e il principale fornitore di banda larga gigabit nei mercati di minori dimensioni, soprattutto nel Midwest e nel Sud-Est. Attraverso una rete ad alta componente in fibra, Mediacom offre servizi dati ad alta velocità, video, telefonia e mobile a oltre 3 milioni di abitazioni e imprese in 22 Stati. Attraverso Mediacom Business, la società fornisce soluzioni broadband scalabili a clienti commerciali e del settore pubblico di ogni dimensione e commercializza servizi pubblicitari e di produzione con il marchio OnMedia.