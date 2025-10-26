Fiorentina-Bologna, Dodo si divora il gol vittoria a due passi da Skorupski

In un folle Fiorentina-Bologna che si è chiuso con il risultato finale di 2-2, gli uomini di Pioli hanno avuto all'ultimo respiro una clamorosa palla gol per portare a casa addirittura la vittoria. Il minuto è il 98, Sabiri batte una punzione in trequarti offensiva trova a centro area il colpo di testa di Piccoli e sulla respinta di Skorupski Dodo, a due passi dalla porta con lo specchio spalancato, si divora il gol vittoria colpendo l'esterno della rete.