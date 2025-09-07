Fiorentina a lavoro per sistemare ultimi esuberi: ecco dove il mercato è ancora attivo
Il mercato in entrata, per quanto riguarda l'Italia, ha chiuso lunedì scorso alle ore 20. Nel nostro Paese non si possono più tesserare calciatori provenienti da altre squadre, ma in altri campionati la sessione trasferimenti non è ancora conclusa. La Fiorentina lavora in tal senso per sistemare i giocatori in uscita rimasti tuttora in rosa o addirittura fuori (Infantino su tutti) così come tutti gli altri club, che possono cedere i propri calciatori ancora da qualche parte. Ecco le date di chiusura degli altri mercati ancora attivi:
Slovacchia: domenica 7 settembre
Polonia: lunedì 8 settembre
Slovenia: lunedì 8 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati