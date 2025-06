Social Fiocco rosa in casa Ranieri: il capitano sarà presto padre per la seconda volta

Una splendida notizia è arrivata in queste ore dalla famiglia Ranieri. Camilla Bellò, compagna del capitano della Fiorentina, è in dolce attesa del suo secondo figlio: una bambina. L’annuncio è arrivato direttamente dai social di Camilla, che ha condiviso una tenera foto insieme a Luca e alla loro primogenita: "Presto saremo 3 contro 1", ha scritto con ironia nella didascalia, lasciando intendere che presto in casa ci sarà un’altra presenza femminile. Ecco l'immagine postata da lady Ranieri: