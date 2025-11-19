Fiocco rosa in casa Ranieri: è nata Amelia, figlia del capitano viola

Il 19 novembre 2025 è un giorno di festa in casa Luca Ranieri. Come comunica infatti l'account X della Fiorentina è appena nata Amelia, la figlia del difensore e capitano viola e della compagna Camilla. Per Ranieri si tratta della secondogenita, la prima, Ariel, era nata nel gennaio 2024. "Benvenuta Amelia. Nuova arrivata in famiglia del nostro Luca Ranieri" ha scritto sui social la Fiorentina. Anche la redazione di FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola si aggiunge agli auguri a Ranieri e compagna per il lieto evento.