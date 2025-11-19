Continua lo stallo sul rinnovo di Dodo, ma il club ha fiducia: la situazione

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Dodo: Daniele Pradè prima di dimettersi aveva organizzato un piano di disgelo con gli agenti dell’ex Shakhtar Donetsk, nell’ottica di rinnovare il suo contratto ad oggi in scadenza nel 2027. L’idea resta quella di portarlo al giungo del 2029 con opzione per il 2030. L’addio del direttore sportivo ha rallentato il tutto, ma la società viola nutre ancora una buona dose di fiducia sull’esito positivo della trattativa. Che tra l'altro era iniziata un anno fa, salvo arenarsi per via delle posizioni distanti e inconciliabili delle parti in causa.

Qualche perplessità in più, scrive il Corriere, lato giocatore, rimasto scottato da un trattamento che ha sempre considerato ingiusto. Secondo quanto fanno filtrare i suoi procuratori, la Fiorentina gli avrebbe garantito l’aumento dell’ingaggio solo a partire dal 2027; dal Viola Park invece attribuiscono alle commissioni chieste dagli agenti la causa dello stallo.