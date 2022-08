Il direttore di gara per la sfida di stasera sarà il polacco Daniel Stefanski. Per il polacco dirigere un'italiana non sarà una novità. I precedenti non sorridono però alle squadre del Bel Paese: Stefanski ha arbitrato nel 2018 Borussia Dortmund-Atalanta terminata col risultato di 3-2, nel 2019 Torino-Soligorsk 5-0 e Cluj-Lazio 2-1 e nel 2020 Napoli-Az Alkmaar 0-1.