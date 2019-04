FIO-NAPOLI, Le info per i tifosi sui biglietti

ACF Fiorentina comunica che per la gara ACF Fiorentina vs Napoli di Venerdì 17 Febbraio 2012 ore 20:45 la vendita dei biglietti sarà attiva da Giovedì 09 Febbraio 2012 ore 10:00 su tutto il circuito TicketOne.

Per la partita in oggetto valgono le direttive generali imposte dall’Osservatorio:

• La vendita del settore ospiti è possibile solo ai possessori della Tessera del Tifoso emessa secondo le direttive di legge.

• I residenti nella Regione Campania potranno acquistare i biglietti per la partita in oggetto solo se possessori di una tessera del Tifoso emessa secondo le direttive di legge.

• La vendita sul web sarà consentita solo ai possessori di ORGOGLIO VIOLA ed ai possessori di tessera emessa dal circuito TicketOne.

I tagliandi per i tifosi fidelizzati, non ancora materialmente in possesso della “tessera del tifoso”, potranno essere rilasciati anche

previa esibizione della ricevuta di richiesta della tessera, purché sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, fino al 20 giugno 2012.

-Sono esclusi da tali i limitazioni i Turisti Stranieri.

-La vendita del settore OSPITI inizierà giovedì 09 Febbraio 2012 alle ore 10:00 e terminerà come da termini di legge alle ore 19:00 di Venerdì 16 Febbraio 2012.

-La vendita Internet sarà disponibile presso il sito www.ticketone.it .

Tariffa Under 14: per questa gara NON SONO DISPONIBILI i biglietti a tariffa Omaggio Under 14, ma sarà disponibile la tariffa Intero Under 14 ad un prezzo scontato. Per i ragazzi nati dal 01/01/2005 in poi ingresso gratuito senza diritto al posto. Tariffa Ridotto Famiglia: questa tariffa è acquistabile da un minimo di 2 persone con un minore, purchè siamo tra loro parenti di almeno Quarto grado. Accrediti Tessere Federali e Coni: tutti i possessori di Tessere Federali e Tessere CONI possono richiedere il titolo per l'ingresso presentandosi personalmente presso la biglietteria Ufficiale ACF Fiorentina muniti di tessera valida anno 2011 e documento d'identità valido,non si accettano richieste via mail e/o fax.

I PREZZI

TRIBUNA D'ONORE € 150 € 120 € 120

POLTRONA € 110 € 88 € 88

POLTRONCINA € 75 € 60 € 60

TRIBUNA LATERALE € 45 € 33 € 33

TRIBUNA ESTERNA € 35 € 26 € 26

PARTERRE TRIBUNA € 29 € 21 € 21

MARATONA CENTRALE € 50 € 37 € 37

MARATONA € 43 € 32 € 32

MARATONA LATERALE € 30 € 22 € 22

PARTERRE MARATONA € 22 € 17 € 17

CURVA FIESOLE € 18 € 13 € 13

CURVA FERROVIA € 18 € 13 € 13

OSPITI € 18