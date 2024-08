FIO-MON, Alcuni scontri tra tifosi prima dell'amichevole

FirenzeViola.it

Se in campo, tutto sommato, è regnata la pace che un match amichevole di agosto posta con sé, non si può dire lo stesso di ciò che è successo al di fuori del terreno di gioco. Sono stati registrati, infatti, una serie di scontri tra tifosi della Fiorentina e del Montpellier poco prima del fischio di inizio della sfida al Viola Park. Secondo quanto testimoniato da alcuni video che circolano in rete, le due fazioni sono arrivate a contatto sul Ponte a Verrazzano, in zona Campo di Marte, con lancio di oggetti e di fumogeni. La situazione adesso è sotto controllo.