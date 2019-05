FIO-MIL, I numeri della gara: viola in coma profondo

Siamo all'atto numero 79 a Firenze nei campionati a girone unico tra Fiorentina e Milan. Viola in vantaggio in termini di vittorie ma non di molto. I rossoneri però non vincono a Firenze dal 26 marzo 2014 (0-2 con un grande Balotelli).

La Fiorentina si presenta a questo appuntamento con dei dati assolutamente negativi che possiamo ribadire. Non vince una partita dal 17 febbraio scorso (4-1 in casa della Spal) e soprattutto non vince in casa addirittura dal 16 dicembre 2018 contro l'Empoli, esattamente un girone fa. Montella sulla panchina viola si è seduto per quattro volte in campionato e ha fatto un pari (in casa contro il Bologna) e ha perso tre partite.

Il Milan per contro non è malato di risultati come la Fiorentina ma non è che stia benissimo. Nelle ultime otto partite giocate in Serie A ha vinto due incontri, ne ha pareggiati due e persi quattro. Il Milan è la squadra della massima divisione, assieme al Cagliari, che ha avuto meno rigori a favore in questo campionato, solo tre. A differenza degli isolani però hanno avuto 4 rigori a sfavore contro ben 9.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

31 vittorie Fiorentina

23 pareggi

24 vittorie Milan

114 gol fatti Fiorentina

101 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Milan 3-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2017/2018 Serie A Fiorentina vs Milan 1-1