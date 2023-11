FIO-GENK, Rifiniture e conferenze: orari e informazioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Come si apprende dal sito ufficiale della Fiorentina:

Domani, mercoledì 29 novembre, alle ore 11:00, presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 14:30, presso il Wind3 Media Center del Viola Park, si terrà la conferenza stampa di Mister Italiano e di un calciatore della Fiorentina. Alle ore 17:30, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, incontreranno i giornalisti l'allenatore del Genk, Mister Vrancken, ed un calciatore. Alle ore 18:00, infine, sul terreno di gioco del Franchi, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra belga, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media.



Per ragioni legate alla sicurezza dei visitatori sui campi d’allenamento, alla capienza degli impianti ed alla gestione organizzativa dell’evento in generale e del personale a esso dedicato, l’accesso al Viola Park per assistere ai primi 15 minuti dell’allenamento di rifinitura della Fiorentina ed alla conferenza stampa sarà limitato ad un massimo di 20 rappresentati dei media (giornalisti, fotografi ed operatori tv).