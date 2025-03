Finiscono gli ottavi di Champions: le formazioni delle tre partite delle 21

Stasera si chiude il quadro degli ottavi di finale di Champions League con tre partite in programma alle 21: il derby di Madrid tra Real e Atletico e la sfida tra Aston Villa e Club Brugge, oltre ad Arsenal-PSV Eindhoven. Al Wanda Metropolitano i colchoneros allenati da Simeone sperano nell'impresa dopo aver lottato all'andata contro i cugini del Real cadendo solo nel finale e ripartendo dunque dal 2-1 per gli uomini di Ancelotti, nell'altra partita invece il destino appare già scritto: l'Aston Villa ha vinto all'andata 3-1 in casa del Club Brugge quindi a meno di prestazioni clamorose accederà ai quarti di finale della competizione. Ancora meno speranze per il PSV che parte dal 7-1 in favore dell'Arsenal.

Queste le formazioni ufficiali delle tre sfide:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Kiwior, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Jorginho, Zinchenko; Sterling, Merino, Tierney.

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Nagalo, Obispo, Malacia; Til, Schouten, Babadi; Bakayoko, Perisic, Driouech.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; McGinn, Tielemans, Kamara, Rogers, Watkins, Rashford.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Talbi, Jutgla, Tzolis.