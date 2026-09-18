Vanoli sopreso da Viery: "Ha concentrazione e determinazione nell'imparare"

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Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato oggi in conferenza stampa, a due giorni dalla sfida di campionato del Franchi contro il Napoli, in programma per domenica alle 12.30, commentando anche il tema legato ai terzini viola e elogiando uno dei nuovi arrivati dal mercato:

La Fiorentina può permettersi due terzini titolari come Jimenez e Valdepenas?

"Penso che Valdepenas stia crescendo molto, in prospettiva futura può diventare davvero molto importante. Poi in quel ruolo posso far giocare anche Viery che mi ha sorpreso per concentrazione e determinazione nel voler imparare le cose. Quando saremo più padroni del campo, possiamo permetterci anche certe caratteristiche ma ad ora è essenziale l'equilibrio in campo. Adesso dobbiamo fare partita per partita".