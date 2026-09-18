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Lecce, ufficiale il rinnovo di Antonino Gallo fino al 30 giugno 2027

Lecce, ufficiale il rinnovo di Antonino Gallo fino al 30 giugno 2027FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:20News
di Redazione FV

Il Lecce mette un altro tassello importante per il futuro e blinda Antonino Gallo. Il club salentino ha raggiunto un accordo con il difensore per estendere ulteriormente il contratto, inizialmente valido fino al 30 giugno 2027. Il nuovo accordo legherà Gallo ai giallorossi fino alla conclusione della stagione 2028/29: "L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Antonino Gallo, in scadenza il 30 giugno 2027, fino al termine della stagione sportiva 2028/29".