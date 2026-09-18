Openda critica Vlahovic: "Alla Juventus difficilmente passava la palla"

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La parentesi italiana di Lois Openda è durata meno del previsto e si è chiusa senza lasciare al centravanti belga lo spazio che avrebbe voluto. Ora, con il nuovo capitolo della sua carriera al Lione, l'ex Juventus ha deciso di raccontare a L'Equipe cosa non ha funzionato durante la sua esperienza in bianconero, lanciando anche qualche critica all'ex bianconero e ex Fiorentina, Dusan Vlahovic: "L'allora amministratore delegato della Juve Damien Comolli mi ha contattato nell’estate del 2025 spiegandomi i progetti per me nel club, in un campionato complicato come quello italiano, dove poche squadre utilizzano la profondità, lo fa l'Inter e sta imparando a farlo adesso la Roma. Il tecnico era d'accordo con il mio acquisto, ma in attacco c'erano già Vlahovic e David.

Con Jonathan potevamo giocare insieme ma c'erano problemi tattici perché io gioco molto con la profondità e la Juve non era in grado di esprimersi in quel modo, oltre a quello, Vlahovic difficilmente mollava la palla. Ho avuto qualche chance, ma con il passare del tempo mi è stato concesso sempre meno spazio e alla fine ho capito che per giocare dovevo andarmene. Non tutto è da buttare però, a Torino ho lavorato su aspetti che non avevo mai curato e forse in un contesto diverso le cose sarebbero andate meglio".