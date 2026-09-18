Serie A, al via la quinta giornata: le formazioni ufficiali di Monza-Sassuolo
Ci siamo, la quinta giornata di campionato sta per iniziare, con Monza-Sassuolo che alle 20.45 darà il via all'ultimo weekend di Serie A prima di tre settimane di sosta legate agli impegni delle nazionali. In tal senso, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match, sono stati comunicati gli schieramenti ufficiali delle due squadre. Eccoli di seguito:
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Carboni, Lucchesi, Kouadio; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. A disposizione: Thiam, Strajnar, Goglichidze, Maye, Antov, Foe Ondoa, Forson, Ngonge, Colombo, Zeballos, Bakoune, Colpani, Mota Carvalho, Mout. Allenatore: Juric.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Ghion, Bowie, Adzic, Van der Brempt, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Sulemana, Pierini. Allenatore: Aquilani.
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