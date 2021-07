FIGC, Cominciato il Consiglio su riforma campionati

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Da poco più di un'ora è cominciato il Consiglio Federale della Figc in Via Allegri presieduto dal presidente Gabriele Gravina. Da Renzo Ulivieri a Paolo Dal Pino, passando per Francesco Ghirelli, Mauro Balata e Cosimo Sibilia: tutti presenti fisicamente in sede. Tra gli argomenti all'ordine del giorno 'il tavolo di lavoro per la riforma dei campionati', le domande di riammissione e di ripescaggio nei tornei professionistici 2021/2022 e quelle di sostituzione nel prossimo campionato di Serie C dopo le bocciature del Collegio di Garanzia del Coni per i ricorsi di Carpi, Novara, Casertana e Samb (salva in C solo la Paganese). Inoltre, la Figc oggi rarificherà anche l'esclusione del Chievo dalla Serie B. (ANSA).