FERRI, Vlahovic vede la porta come Haaland e Lewa

L'ex difensore Riccardo Ferri parla così a Stadio Aperto, su TMW Radio.

Vlahovic invece sembra crescere molto già da giovane...

"Ha avuto un miglioramento esplosivo, seppure le capacità gli fossero riconosciute. Vede la porta come pochi altri attaccanti in questo momento: si parla di Lewandowski e Haaland, ma io non lo metterei dietro a questi due, bensì sullo stesso podio. Spero faccia fare il salto alla Fiorentina, se fosse mio figlio gli direi di tenere l'atteggiamento che ha adesso, se poi dovesse decidere di andare però non sarebbe un tradimento ma solo l'ambizione internazionale di un ragazzo".