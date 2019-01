FERRERO, Rivolevo Muriel ma non ho potuto

Intervistato da TeleNord, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha fatto il punto della situazione del mercato in casa doriana, a pochi giorni dal 3-3 di Firenze: "Ho comprato Gabbiadini ma se avessi avuto un posto per un extracomunitario mi sarei ripreso anche Muriel. Zapata? Io penso che il giocatore sia come la borsa Italia: vendi, guadagna e pentiti. Questo è il motto. Zapata non era nei piani della Sampdoria. Giampaolo ogni tanto lo strozzerei, ma questo fa parte della stima nei confronti di un uomo. Zapata a lui non piaceva, perché ha un suo credo e una sua identità. Se vuoi Giampaolo, è quello e quindi ti puoi anche aspettare che Zapata possa partire".