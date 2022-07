Gabriele Ferrarini, terzino destro classe 2000 della Fiorentina, dopo i prestiti a Pistoiese (in Serie C), Venezia e Perugia (in B), potrebbe approdare in Serie A. Come riporta TMW, sul giocatore si sta muovendo l'Hellas Verona di Gabriele Cioffi. In Serie B, invece, piace al Brescia di Pep Clotet.