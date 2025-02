Ferrari torna sullo stadio: "Stiamo rivedendo passaggi che si potevano fare un anno e mezzo fa"

Durante un convegno sulle infrastrutture sportive ha parlato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari: “La Sindaca Funero ha detto cose sacrosante: il Viola Park è l’esempio di una collaborazione strettissima tra il Comune di Bagno a Ripoli e Rocco Commisso. Tuttavia troppo spesso in Italia certe persone trovano difficoltà nell’investire nelle infrastrutture sportive”.

Avete avuto qualche problema sullo stadio.

“Purtroppo sullo stadio ci siamo trovati in una situazione paradossale: la politica non può non aiutare certe situazioni. La giunta precedente ha voluto iniziare comunque i lavori di ristrutturazione del Franchi con i soldi del PNRR nonostante ci fossero i fondi completi. C’è stato uno scarso coinvolgimento della Fiorentina nel progetto che poi ha vinto il concorso e oggi, per fortuna, ci ritroviamo con l’attuale giunta a rivedere tutti i passaggi che banalmente si potevano fare un anno e mezzo fa. Stiamo rivedendo il progetto per capire le migliorie da fare e stiamo dando una mano al comune per trovare le modalità economiche per portare a termine il progetto. Purtroppo capita in un pessimo periodo perché nel 2026 avremo il centenario e probabilmente lo stadio non sarà pronto”.