Ferrara su La Nazione: "Forse l'incubo è finito. Festeggeremo con ironia"

Ferrara su La Nazione: "Forse l'incubo è finito. Festeggeremo con ironia"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:30News
di Redazione FV

Su La Nazione di oggi, il giornalista ed editorialista, Benedetto Ferrara ha dedicato il suo editoriale alla Fiorentina di Vanoli sempre più vicina al punto salvezza. Questo un estratto: "Hallelujah, forse l'incubo è veramente arrivato alla parola fine. Un punto, un benedetto punto e questo tormento iniziato a fine estate cesserà di rigirarci tra lo stomaco, il cuore e il cervello. C'è chi propone di festeggiare usando l'ironia fiorentina, tipo quella del famoso striscione "Vincere sempre stucca", con un gigantesco "Grazie ragazzi". Ironia di casa nostra, già. Che spesso comprendiamo solo noi".