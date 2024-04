FEMMINILE, Al V.P. la final four del campionato primavera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È ufficiale: attraverso i suoi canali ufficiali sulla piattaforma X, la FIGC Calcio Femminile ha annunciato che la final four del campionato Primavera si svolgerà dal 9 all'11 maggio al Viola Park. Tutti gli incontri delle giovani atlete saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube FigcFemminile e avranno luogo nello stadio Davide Astori.

Con Roma e Milan già sicure di un posto, la lotta per gli ultimi due posti in palio vedrà protagoniste Sassuolo, Juventus e Inter. Un'attesa che promette spettacolo in una cornice che recentemente aveva ospitato anche una gara della Nazionale maggiore nello stadio 'Curva Fiesole'. Anche la Fiorentina stessa invita i tifosi a presentarsi allo stadio nonostante le ragazze di mister Melani non si siano qualificate.