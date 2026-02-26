Fedez: "Masini parla solo di viola. A Sanremo c'era anche Paratici"

Oggi alle 16:15News
di Redazione FV

Il noto cantante, Fedez, ha parlato a Rai 2 del suo rapporto con Marco Masini, col quale partecipa al Festival di Sanremo: "Ci stiamo divertendo molto, per me è un onore duettare con Marco. Dietro al palco mi parla solo di Fiorentina... e così riesco a distrarmi. Ieri sera nei camerini c'era anche il nuovo direttore sportivo viola, Fabio Paratici". 