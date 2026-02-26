Zbigniew Boniek: "Oggi lo Jagiellonia non perderà la partita"

Zbigniew Boniek: "Oggi lo Jagiellonia non perderà la partita"FirenzeViola.it
Oggi alle 16:45News
di Redazione FV

L'ex giocatore di Roma e Juventus, il polacco Zbigniew Boniek, ha pubblicato un post su Twitter della sfida di oggi tra Fiorentina e Jagiellonia: "Oggi lo Jagiellonia non perderà la partita. Ricordatevelo. Ps. Sono pronto a prendermi le offese".

Questo il tweet di Boniek: 