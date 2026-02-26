Ex viola, il Cagliari ritrova Folorunsho dopo due mesi di stop

Un ex Fiorentina esulta. Si tratta di Michael Folorunsho, tornato tra i convocati del Cagliari dopo due mesi di stop a causa di uno stiramento al legamento collaterale mediale. In particolare il centrocampista era fuori dal 27 dicembre scorso. Sarà di nuovo a disposizione dei sardi per la sfida di domani contro il Parma.