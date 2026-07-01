Consiglio Federale, i vicepresidenti sono Simonelli e Calcagno

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Si sta svolgendo il primo consiglio federale con il neo presidente Giovanni Malagò. All'ordine del giorno le nomine dei vicepresidenti federali oltre che le licenze nazionali oltre alle discussioni su direttore tecnico e ct. Per quanto riguarda l'elezione dei vicepresidenti non ci sono state sorprese visto che sono stati votati Ezio Simonelli (Lega Calcio Serie A) e Umberto Calcagno (Associazione Italiana Calciatori). Il primo, che ha ottenuti più voti, sarà anche vicepresidente vicario (che finora era stato Calcagno) in caso di assenza del presidente federale. Lo riporta Tuttomercatoweb.