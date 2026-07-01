Calciomercato La Fiorentina in chiusura per un altro 2010, in arrivo Beldenti

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La Fiorentina ha chiuso la trattativa per l'arrivo di un altro 2010, nel mirino da diversi mesi, Dennis Beldenti, difensore dell'Union Brescia. Oggi, secondo quanto appreso da FirenzeViola c'è stato lo scambio dei documenti e tra domani e dopodomani sarà la volta delle firme che faranno diventare il giovane difensore un giocatore viola. Su Beldenti si erano posati gli occhi di diversi club di serie A ma i viola sono arrivati in anticipo.

Linea verde e cifre

Beldenti è il secondo giocatore del 2010 ad arrivare alla Fiorentina, dopo l'ufficialità di ieri di Fortune Egharevba dal Verona. Per entrambi i viola avrebbero pagato una cifra vicino al milione. I due ragazzi sono considerati infatti delle promettenti "pianticelle" per usare un termine caro a Pantaleo Corvino cui ha detto di ispirarsi lo stesso Paratici da far crescere al Viola Park.