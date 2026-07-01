Ufficiale
L'Inter e Mkhitaryan avanti insieme: contratto rinnovato fino al 2027
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La notizia in casa Inter era nell'aria ormai da diverse settimane e ora, negli ultimi minuti, è diventata anche ufficiale. Henrikh Mkhitaryan prolunga il proprio contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2027. Questo il comunicato pubblicato in merito sul sito ufficiale direttamente dall'Inter:
"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 resterà nerazzurro fino al 30 giugno 2027".
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