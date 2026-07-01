Coppa Italia Primavera, la Fiorentina dal 20/1 agli ottavi: il percorso

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E' stato ufficializzato il tabellone di Coppa Italia Primavera. La Fiorentina, che ha vinto lo scudetto, entrerà in gioco ovviamente solo agli ottavi, previsti il 20 gennaio dell'anno prossimo. Nella sua parte di tabellone (in basso), al primo turno preliminare si incontreranno SudTirol-Cosenza ed Ascoli-Latina, con le vincenti che si affronteranno al secondo turno preliminare. La vincente affronterà la Lazio ai trentaduesimi dove Cremonese-Benevento è l'altra sfida per decidere chi si incontrerà ai sedicesimi.

Sedicesimi dai quali uscirà proprio l'avversaria della Fiorentina per gli ottavi. Ai quarti potrebbe esserci il primo grande scoglio con l'Inter (che dalla sua dovrà però vedersela con chi uscirà vittoriosa dalle due sfide dei trentaduesimi Genoa-Reggiana ed Empoli-Perugia). Dalla stessa parte del tabellone, in alto agli ottavi Parma (battuto nella finale scudetto) e Bologna aspettano le loro avversarie con i rossoblù che potrebbero trovare il Milan. Tutte dall'altra parte Atalanta (sul suo percorso anche il Sassuolo) e Juventus (che potrebbe vedersela con Lecce o Cagliari prima dell'eventuale quarto con gli orobici), Roma e Cesena (sul suo percorso Napoli e Torino tra le altre). I quarti si giocheranno il 10 febbraio, le semifinali il 7 aprile e la finale il 28 aprile.