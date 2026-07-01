Non solo Fiorentina e Strasburgo: su Oso piomba anche il Nottingham Forest
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Arrivano novità di mercato per quello che riguarda il ruolo di terzino sinistro della Fiorentina, posizione in cui il club viola è intenzionato ad investire per un nuovo profilo. Secondo infatti quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto attraverso i propri canali social, per la Fiorentina, che ha messo gli occhi sul terzino sinistro spagnolo classe 2003, Joaquin Martinez Gauna, meglio noto come Oso, aumenta la concorrenza sul laterale del Siviglia.
Oltre ai viola e anche allo Strasburgo, si è aggiunto alla corsa il Nottingham Forest, che nello scorso mercato di gennaio aveva già intrecciato i propri fili con quelli del club gigliato provando a portare in terra inglese Robin Gosens.
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