Viery: "Un onore indossare la maglia viola. Mi ispiro a Ramos, Maldini e Van Dijk"

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Da poco meno di mezz'ora Viery è stato ufficializzato come nuovo calciatore della Fiorentina. Difensore classe 2005 che ha voluto dare il suo benvenuto in maglia pubblicando un reel sul suo profilo Instagram. Video che si apre con alcune suggestive immagini di Firenze, per poi spostare l'attenzione sullo Stadio Franchi e sull'atmosfera della Curva Ferrovia, per poi concludersi con la presentazione dello stesso Viery all'interno del campo di gioco e la scritta Forza Viola. Suggestiva, anche, la descrizione del post che recita: "Sono davvero felice di questa nuova fase della mia vita e della mia carriera! E' un onore indossare questa maglia. Forza Viola". Sul sito ufficiale anche la prima intervista al giocatore:

Prima intervista al giocatore a cura dell'ufficio stampa viola

“Per me è molto emozionante essere il primo acquisto della stagione - afferma Viery - Sono un ragazzo che ha lavorato molto a Porto Alegre. Ho dato tutto per il Grêmio e ora vivo questo momento speciale. Oggi mi sento onorato nel vestire la maglia della Fiorentina.”

Si tratta della tua prima volta lontano da casa? Cosa ti mancherà di più del Brasile e della tua esperienza al Grêmio?

“In realtà ho cominciato a giocare lontano da casa molto presto. A 10 anni mi sono trasferito da solo nel Sud del Brasile. Questa però è la prima volta in Europa. Cosa mi mancherà di più? Sicuramente i miei amici e il cibo brasiliano.”

C'è un giocatore in particolare nel quale ti riconosci e a cui ti ispiri?

“Ce ne sono diversi. Ho studiato il modo di stare in campo di Sergio Ramos, mi sono piaciuti i video di Maldini, oggi apprezzo lo stile di gioco di Virgil Van Dijk. Ci sono anche altri giocatori ai quali guardo cercando di prendere qualcosa da ciascuno di loro per migliorare le mie qualità.”

Quali sono le tue caratteristiche principali che pensi possano aiutare di più la Fiorentina in questa stagione?

“Penso di essere un difensore con un’ottima tenuta fisica, sfrutto molto la mia forza e mi piace partecipare alle fasi di costruzione del gioco.”

Per concludere due parole sul mondiale. Sei riuscito a vedere la partita tra Brasile e Giappone? Dove pensi che possa arrivare la tua nazionale?

“Il Brasile penso che possa sicuramente arrivare in finale, non ho potuto guardare la partita perché ero in volo per arrivare qui; ma (dice con un sorriso e con orgoglio ndr) ce la faremo ad arrivare in finale.”