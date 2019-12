FEDELE, Viola? Da parte le bellezze, in mano la clava

Enrico Fedele, direttore sportivo, ha detto la sua su Giuseppe Iachini: "Lo conosco bene, è un guerriero e gli faccio un grande in bocca a lupo. Ci vogliono quelli come lui. La Fiorentina deve stare attenta, è una squadra giovane che sta rischiando. Deve mettere da parte le bellezze e prendere in mano la clava, ragionando sull'obiettivo salvezza. Così come il Napoli, purtroppo, che deve lasciar perdere il 4° posto. Non bisogna farsi illusioni".