Fattori: "Pioli a rischio? L'errore è a monte, Palladino via perché antipatico a Pradè"

L'ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori è intervenuto a Tmw Radio per parlare della situazione della Fiorentina, a partire dalla scelta della società sul mercato di prender tre punte.

"Piccoli lo hanno preso perché pensavano di perdere Kean ed hanno preso Dzeko che doveva fare la chioccia a Kean. Davanti ci sono diversi giocatori che possono giocare a a due, ma mi lascia perplesso un fatto: il pubblico contesta perchè si gioca in maniera inguardabile, sembriamo l'armata Brancaleone, ma Pioli continua a uscire che si gioca meglio degli altri. Ma che partite vede lui?".

Se si perdesse con l'Inter, Pioli a rischio?

"L'errore è a monte. Palladino è il tecnico che negli ultimi anni aveva fatto più punti ed è stato mandato via perché antipatico a Pradè".