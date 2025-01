FASHION WEEK, Sui social le immagini di Bove e Kean

Calcio e non solo. La moda è ormai diventata una passione per tanti calciatori, anche della Fiorentina. Ne sono un esempio Edoardo Bove e Moise Kean, oggi in gol nel pareggio tra i viola e il Torino, che nel tardo pomeriggio hanno postato sui social immagini riguardanti la Fashion Week in corso in questi giorni, dal 17 al 21 gennaio, a Milano. Il centrocampista romano ieri è stato ospite ad un evento del noto marchio Dolce e Gabbana, mentre il centravanti gigliato aveva partecipato all'evento venerdì. Di seguito le il post di Bove e la storia Instagram di Kean.