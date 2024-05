FARIOLI, Ad Amsterdam, pronto un contratto triennale

Fonte: TMW

Francesco Farioli è pronto per cominciare una nuova avventura. Il tecnico di Barga, 35 anni, è l'uomo scelto dall'Ajax per risollevarsi dopo due stagioni molto complicate, l'ultima in modo particolare. Dopo aver trovato l'accordo con il Nizza per la risoluzione, è volato ad Amsterdam per legarsi ai lancieri.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Farioli firmerà nei prossimi minuti un contratto triennale. L'ufficialità sarà data nelle prossime ore e il nuovo allenatore parlerà subito in conferenza stampa.