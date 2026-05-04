Fagioli (DAZN): "Io non pensavo alla Cremonese. Ora onoriamo la maglia"

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Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Roma: "Non so se la Cremonese ha inciso, personalmente no perché giocare qui è sempre una grande emozione e volevo approcciare nel migliore dei modi. Ci abbiamo provato i primi 10 minuti poi abbiamo fatto qualche errore tecnico e a questi livelli li paghi".

Quanto gli ha fatto piacere essere responsabilizzato?

"Sicuramente in una situazione del genere sono cresciuto tanto ed è stato merito di tutti qui. Questo deve essere un punto di partenza, ora ci manca un punto e siamo salvi anche se dobbiamo dare tutto sempre per rispetto della maglia e dei tifosi".