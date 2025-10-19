Fagioli: "Con Pioli abbiamo parlato tanto. Mi ha messo a centrocampo"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Milan: "Io e Pioli abbiamo parlato tanto anche del mio ruolo in campo e della prestazione che posso fare, mi ha messo a centrocampo e devo dare il meglio di me. Poi al resto ci penserà il mister".