FAGGIANO, Inglese acquisto più complicato di tutti

Intervistato da La Gazzetta di Parma, il ds del Parma Daniele Faggiano ha fatto il punto della situazione in casa crociata: "L'affare più complicato? Da ds dovrei dire il prossimo, invece portare a casa ancora Inglese non è stato semplice perché sino a dieci minuti prima della sua firma con noi, ci sono stati mille ostacoli. Ma gli affari sono tutti complicati: noi siamo come i pescatori, a volte bisogna aspettare molto prima di tirare la rete. Non bisogna avere fretta, sennò gli altri se ne accorgono e se ne approfittano. E tenendo d'occhio il budget, che è difficile prendendo giocatori come Inglese, Grassi, Karamoh. C'è un lavoro nato anni fa, che testimonia la serietà di questo Parma". Sul giocatore, fino all'ultimo momento, era molto interessata anche la Fiorentina.