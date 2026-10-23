Juventus, altri due infortuni: Gonzalez e Celik vanno ko. A rischio con i viola
La Juventus ha comunicato l’esito degli esami strumentali effettuati al J|medical per Celik e Nico Gonzalez. Gli accertamenti hanno evidenziato due lesioni muscolari di basso grado, che costringeranno entrambi i calciatori a fare i conti con le rispettive problematiche fisiche. "Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez", si legge.
Piove sul bagnato in casa bianconera con Spalletti che deve fare i conti con diverse assenze in vista della trasferta di Lecce. Ai box anche Yilidz, Locatelli, Thuram e Coincecao. Ricordiamo che l'8 novembre al Franchi andrà in scena la sfida tra la Fiorentina e la Juventus, gara dove i due giocatori rischiano ad oggi di saltare.
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