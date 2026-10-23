Alle 16 parla Vanoli: oggi la conferenza di presentazione di Inter-Fiorentina

Alle 16 parla Vanoli: oggi la conferenza di presentazione di Inter-FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:15News
di Redazione FV

La Fiorentina ha reso noto, attraverso i propri canali social, l'orario della conferenza stampa di mister Paolo Vanoli in vista della sfida di campionato contro l'Inter, in programma per domenica alle 12.30. Il tecnico viola oggi alle 16.00 incontrerà i giornalisti al Viola Park per presentare la gara e fare il punto della situazione alla vigilia del match. Potrete ascoltare la conferenza in diretta su Radio FirenzeViola e leggere la diretta testuale qui, su FirenzeViola.it. Questo il post su della Fiorentina con i dettagli: