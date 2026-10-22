Europa League, Milan: che disfatta a Bournemouth. Gli inglesi vincono 3-0

Europa League, Milan: che disfatta a Bournemouth. Gli inglesi vincono 3-0FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:02News
di Redazione FV

Si complica il cammino del Milan in Europa League: i rossoneri perdono 3-0 a Bournemouth al termine di una prestazione negativa, compromessa già nella prima mezz’ora. Kluivert sblocca il risultato su rigore all’8’, dopo un fallo di mano di De Winter. Poco prima della mezz’ora Maignan reagisce a un blocco di Adams mettendogli i guantoni sul volto: espulsione e secondo rigore, trasformato da Tavernier contro il neoentrato Torriani.

Il Milan fatica a costruire occasioni e non trova risposte neppure dai cambi. All’84’ Adli completa il successo degli inglesi con una rete su punizione.